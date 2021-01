Das erzählen Stars über ihre Covid-19-Erkrankung

Im Rahmen ihrer „The Ellen DeGeneres Show“-Talkshow enthüllte die Moderatorin Ellen DeGeneres: „Also in den ersten drei Tagen schlief ich 16 Stunden pro Tag, dann wachte ich am vierten Tag mit Rückenkrämpfen auf, ich dachte, dass ich mir einen Muskel gezerrt hatte oder komisch geschlafen hatte. Aber es hielt an und der Arzt gab mir Schmerztabletten. Die Schmerzmittel halfen nicht, es fühlte sich so an, als ob ich mir eine Rippe gebrochen hatte. Also gaben sie mir eine Packung Steroide, aber die machen einen echt schnell gereizt. Also nahm ich alles davon, Schmerzmittel, Muskelrelaxans und Steroide - ich weiß nicht, ob das der beste Weg ist, ich bin kein Arzt.“