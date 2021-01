Bethesda kündigt neues „Indiana Jones“-Game an

Der wohl berühmteste Archäologe der Filmgeschichte, Dr. Henry Walton Jones Jr. alias „Indiana Jones“, meldet sich mit einer Videospieladaption zurück: Publisher Bethesda kündigte am Dienstag mit einem Teaser die Rückkehr des Abenteuers an, der zuletzt 2009 als Videospielheld auf Schatzsuche gehen durfte. Für die Entwicklung des noch namenlosen Spiels zeichnen die schwedischen „Wolfenstein“-Macher von MachineGames verantwortlich, als Produzent fungiert, in Zusammenarbeit mit LucasfilmGames, Todd Howard (u.a. „The Elder Scrolls V: Skyrim“, „Fallout 4“).