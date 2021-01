Ende der Chlorung des Trinkwassers rückt nun näher

Nächste Probenentnahme am Dienstag

Am kommenden Dienstag werden erneut Proben entnommen. Drei Tage später sollen die Ergebnisse vorliegen. „Sollten diese Proben weiterhin ein einwandfreies Ergebnis zeigen, kann in der letzten Jänner-Woche die Chlorung beendet werden“, erklärt Hochgatterer.