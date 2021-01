Dauerhafte Sperre: Trump von Twitter verbannt

Die Tweets auf dem Konto @realDonaldTrump waren am Freitagabend plötzlich nicht mehr zugänglich - stattdessen erschien dort die Meldung „Account gesperrt“. Twitter führte zur Begründung konkret zwei Tweets des Präsidenten vom Freitag auf. In einem dieser Tweets schrieb er - teils in Großbuchstaben -, die 75 Millionen „großartigen amerikanischen Patrioten“, die bei der Wahl für ihn gestimmt hätten, würden bis weit in die Zukunft eine „gewaltige Stimme“ haben. Sie würden nicht geringgeschätzt oder in irgendeiner Form unfair behandelt. In einem zweiten Tweet kündigte Trump an, er werde der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Jänner fernbleiben.