Gefährliche Drohung und Streit wegen Schneeräumung

Ein 27-jähriger Feuerwehrmann beklagte auf Facebook die seiner Meinung nach mangelhafte Schneeräumung bei einem Rüsthaus in Oberkärnten. Ein an dieser derzeit so extrem fordernden Arbeit beteiligter 37-Jähriger wollte das nicht auf sich sitzen lassen und suchte den 27-Jährigen auf.