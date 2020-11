US-Wahl ist entschieden: Donald Trump abgewählt!

Es war ein Nervenkrieg, der seinesgleichen sucht. Nach dem Sieg in bis zum Schluss hart umkämpften Bundesstaaten bei der Wahlschlacht in den USA ist endlich klar: Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump aus dem Rennen geworfen und wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Trump ist damit abgewählt - ob er das Ergebnis aber ohne Weiteres akzeptiert, bleibt abzuwarten. Schließlich reichte er noch während der Auszählung der Briefwahlstimmen in mehreren Bundesstaaten Klagen ein.