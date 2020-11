Trump vermutet Wahlbetrug und kündigt Klagen an

Trumps Anwälte schwächen Klage in Pennsylvania ab

In Pennsylvania haben Trumps Anwälte eine Klage gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl bereits abgeschwächt. Sie strichen bei einer Aktualisierung der Klageschrift die Vorwürfe, dass bei der Auszählung der Stimmen Verfassungsrechte von Beobachtern der Trump-Seite verletzt worden seien. Trumps Anwälte wollten auf dieser Basis Hunderttausende Stimmen in Pennsylvania für ungültig erklären lassen.