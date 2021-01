Ex-Rugby-Profi Price zieht ins WM-Finale ein

Der Waliser Gerwyn Price hat erstmals das Endspiel bei der Darts-WM in London erreicht. Am Samstag besiegte der frühere Rugby-Profi im Halbfinale den Engländer Stephen Bunting mit 6:4 und wahrte damit seine Chance, nach der WM erstmals die Nummer eins der Welt zu werden. Price müsste dafür auch das Finale am Sonntag (20.30 Uhr/Sport1 und DAZN), das er gegen den Sieger der Partie Gary Anderson (Schottland) gegen Dave Chisnall (England) bestreitet, gewinnen.