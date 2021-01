Von Thiem bis Ronaldo: Das waren die Neujahrsgrüße

Österreichs Tennis-Superstar Dominic Thiem verbrachte Silvester in Wien und postete zehn Bilder zu diesem Anlass. Mit dabei natürlich: Der große Sieg bei den US-Open 2020. Und seine Gegner Alexander Zverev und Novak Djokovic, Daniil Medwedew und Rafa Nadal. Dazu schrieb er: „Happy new year, everybody - ich wünsche allen ein frohes neues Jahr“.