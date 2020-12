Koch mit einem Messer dem Umbringen bedroht

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Stefanitag gegen 17 Uhr ein Restaurant in Gallneukirchen und bestellte etwas zum Mitnehmen. Dabei gab er an, er würde die Bestellung in etwa 20 Minuten abholen. Als er wiederkam, wollte der Mann mittels Bankomatkarte bezahlen. Da jedoch das Gerät defekt war, wollte er sich bei einem Bankomat Bargeld holen. Kurz nachdem der unbekannte Mann bezahlt hatte, kam er mit einem Messer retour und bedrohte den Koch mit dem Umbringen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.