Phishing statt Bonus: GoDaddy frotzelt Mitarbeiter

Wie die Zeitung „The Copper Courier“ berichtet, hatte GoDaddy seinen Mitarbeitern im US-Staat Arizona in einer Mail mit dem Betreff „GoDaddy Holiday Party“ einen Feiertagsbonus in Höhe von 650 US-Dollar in Aussicht gestellt. Um diesen zu erhalten, müssten die Mitarbeiter über zwei in der Mail enthaltene Links lediglich ihre Kontaktdaten übermitteln.