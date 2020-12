NBA: Starker Start von Pöltl mit San Antonio Spurs

Die San Antonio Spurs mit dem Wiener Jakob Pöltl in ihren Reihen sind am Mittwoch (Ortszeit) erfolgreich in die NBA-Saison 2020/21 gestartet. Die Texaner gewannen bei den Memphis Grizzlies 131:119. Der 25-jährige Center bilanzierte beim Auftaktsieg mit vier Punkten und sieben Rebounds in 19:14 Minuten Einsatzzeit. Zudem verzeichnete er je einen Assist, Steal und Block.