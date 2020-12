Familie braucht Unterstützung

Gemeinsam mit ihrer Familie Weihnachten feiern, Besinnlichkeit und Beisammensein – das war der große Wunsch, den Carmen H. für heuer hatte. Ein wichtiges, persönliches Anliegen für die zweifache Mutter, denn sie musste voriges Jahr die Feiertage im Spital verbringen. Seit ihrer Geburt litt sie an gesundheitlichen Problemen und hatte immer wieder mit starken Schmerzen zu kämpfen. Oft musste die gelernte Pflegerin für längere Zeit ins Krankenhaus. Eine Notoperation überlebte die gebürtige Oberwarterin nur knapp. Sie kämpfte sich aber zurück ins Leben und konnte sogar wieder nach Hause entlassen werden. Doch ihr inniger Weihnachtswunsch blieb der 33-Jährigen verwehrt. Am 18. Dezember starb die zweifache Mutter im Kreise ihrer Liebsten. Der Verlust trifft ihren Mann Raphael, ihre zehnjährige Tochter Chiara und ihren achtjährigen Sohn Timo so kurz vor dem Heiligen Abend besonders schwer.