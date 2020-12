Familie M. und das Weihnachtswunder

Geschenke, ein Baum und ganz viel Freude

Es wird ein Spendenkonto eingerichtet, fremde Menschen schicken Geschenke; Bücher, Puppen, Malsachen. Die Caritas-Mitarbeiterin übergibt sie vor drei Tagen. Frau M. ist sprachlos. Auch die Kinder wissen nicht, wie ihnen geschieht. Gemeinsam wird der Baum geschmückt, der Glitzer der Kugeln überall verteilt. Die Kleine will immer das aufhängen, was die Große gerade in der Hand hat. Die Mittlere lässt sich davon nicht beirren, die Mama ist noch immer sprachlos. Kurz fühlt es sich an wie ganz normale Weihnachten. „Danke“, sagt Frau M. immer wieder, „danke, dass es so viele tolle Menschen gibt.“ Sie kann nicht glauben, was gerade passiert. Das ist das zweite Wunder. Das ist Weihnachten.