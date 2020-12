Hürdenlauf auf Internetseiten bis zum Testtermin

Wer’s geschafft hat, ist zufrieden. „Das Anmelden war schwierig, Samstagvormittag habe ich es ein paar Mal versucht. Das System war zusammengebrochen. Ich habe es am Abend wieder versucht und da ist es schnell gegangen. Das ist das zweite Mal, dass ich mich testen lasse. Es ist super, dass es gratis angeboten wird“, sagte Monika Sperrer (62), die am Dienstag in Schlierbach den „Weihnachtstest“ absolvierte. Der Andrang war auch gestern wieder groß. Richard Pracherstorfer (31) aus Schlierbach meinte: „Das ist das zweite Mal, dass ich mich testen lasse. Ich bin viel mit Leuten in Kontakt und mir ist die Sicherheit, dass ich negativ bin, wichtig. Ich habe nicht lange auf die Anmeldung warten müssen, es hat nur fünf Minuten gedauert.“