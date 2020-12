Jetzt drückt das Land bei den Tests auf die Tube

Der Teststandort Design Center Linz wird ab heute auf insgesamt zehn Teststraßen aufgestockt. Auch am Linzer Standort Berufsschule 8 geht eine zusätzliche Teststraße in Betrieb. Als neue Standorte stehen Steyr (Stadthalle Tabor) sowie Wels (Messehalle 20) zur Verfügung. Insgesamt werden die Testkapazitäten in Oberösterreich von ursprünglich 2500 Tests pro Tag auf 11.100 Tests täglich aufgestockt. „Derzeit laufen noch intensive Gespräche mit weiteren Partnern, um das Angebot nochmals zu erhöhen“, so die Krisenkommunikation des Landes.