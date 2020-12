Kanadas Premier Trudeau lässt sich im TV impfen

Erste Impfung in Kanada erhielt Krankenpflegerin

Am vergangenen Montag waren in Kanada die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff des deutschen Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer angelaufen - am selben Tag wie in den USA. Die erste Impfung bekam eine Krankenpflegerin in Toronto. Neben medizinischem Personal werden in Kanada auch Angestellte und Bewohner von Pflegeheimen zuerst geimpft.