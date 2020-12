30-Jähriger starb bei Frontalkollision in Linz

Der Wagen der 32-Jährigen wurde einige Meter nach hinten geschleudert und prallte gegen eine Steinmauer. Die Mutter und ihr Sohn wurden leicht verletzt und in das Kepler Universitätsklinikum Linz eingeliefert. Der Pkw des 30-Jährigen prallte nach dem Zusammenstoß gegen eine Leitschiene und kam Richtung stadteinwärts zum Stillstand. Der Mann erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Während der Unfallaufnahme war die B129 in beide Richtungen bis etwa 12:15 Uhr totalgesperrt.