WHO rät zum Maskentragen unterm Weihnachtsbaum

Auch wenn in der Weihnachtsverordnung der Regierung steht, dass bei Weihnachtsfeierlichkeiten mit Familie und Freunden keine Maske getragen werden muss - die Weltgesundheitsorganisation rät klar dazu. Ein Mund-Nasen-Schutz bei weihnachtlichen Familientreffen „trägt wesentlich dazu bei, dass alle sicher und gesund bleiben“, so die WHO am Mittwoch. In einer Erklärung wird zwar eingeräumt, dass es sich sicher „merkwürdig anfühlen“ werde, in der Gesellschaft von Familienmitgliedern eine Maske zu tragen, aber es sei ratsam, um eine neue Welle in Europa zu verhindern.