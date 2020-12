Diese harten Regeln gelten jetzt für Weihnachten

Weihnachten mit zehn Personen aus zehn Haushalten

Wie angekündigt, werden die Beschränkungen für private Treffen am 24. und 25. Dezember erweitert: Es dürfen sich zehn Personen aus bis zu zehn verschiedenen Haushalten treffen. Eingerechnet sind in diese Zahl auch (minderjährige) Kinder. An den beiden Tagen sind auch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen aufgehoben. Bis zum 23. und am 26. Dezember gilt weiter: Tagsüber dürfen sich sechs Personen aus maximal zwei Haushalten treffen, plus höchstens sechs minderjährige Kinder.