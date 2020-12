Handyverträge sollen nur noch ein Jahr lang laufen

Die deutsche Regierung will die Laufzeiten von Verträgen etwa für Handys oder Streaming-Dienste begrenzen und Kündigungsfristen verkürzen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf beschloss das Kabinett am Mittwoch. Verbraucher würden viel zu häufig über den Tisch gezogen und benachteiligt, erklärte die deutsche Justizministerin Christine Lambrecht. So verhinderten lange Vertragslaufzeiten etwa bei Handyverträgen oft, dass man zu günstigeren Angeboten wechseln könne.