Fast Drittel der Wiener ohne rot-weiß-roten Pass

Studienautor Philipp Hammer von der MA 17 (Integration und Diversität) wies in einem Hintergrundgespräch dabei auf die äußerst niedrige Einbürgerungsrate in Wien hin, die bei nur 0,8 Prozent liegt: „Das heißt, dass von 1000 Menschen, die mit einem ausländischen Pass in Wien leben, nur acht die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten.“ Das sei „einer der niedrigsten Einbürgerungsquoten in der EU“.