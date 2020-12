Walkner mit neuer Brille zuversichtlich für Dakar

Von Spanien bis Dubai

Hatte Walkner vor gut zwei Monaten in Spanien die lange Rennpause gemerkt - seit Jänner hatte er keine Konkurrenz mehr bestritten - und danach vor allem auch über Konzentrationsmängel geklagt, hat er in Dubai am Ausmerzen all der Schwächen erfolgreich gearbeitet. „Ich habe da in Summe fast 20 Fahrtage gehabt. Man merkt, dass ein so großer Block viel mehr bringt als nur immer eine Woche.“ Nach etlichen Roadbooks wurde gefahren, unzählige Navigationskilometer abgespult.