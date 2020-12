LED-Scheinwerfer halten oft nicht lange genug

So weit, so gut. Doch viele Menschen nutzen ihr Fahrzeug länger als diese Zeitspanne oder kaufen es als Gebrauchtwagen. Und auch sonst ist ein Defekt denkbar. Was dann? „Dann wird es in den meisten Fällen teuer“, so Kerbl. „Im Gegensatz zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lichtquellen fix mit dem Scheinwerfer verbunden. Es ist also nicht mehr ohne weiteres möglich, einzelne Dioden zu tauschen, meist muss der komplette Scheinwerfer ersetzt werden, wenn ein oder mehrere Lämpchen kaputt gehen.“ Das ist wiederum nur in einer Fachwerkstätte möglich.