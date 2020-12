Prozess um Wahlfälschung Kölly: „Bin unschuldig“

Sehr ähnlich sahen die Kreuze auf Dutzenden Wahlzetteln bei der Bürgermeisterwahl 2017 in Deutschkreutz aus. Ein Gutachter stellte fest, dass die Linienführung auf mindestens 70 Zetteln mit höchster Wahrscheinlichkeit ident sei. In 23 Fällen erhob die Staatsanwaltschaft daher Anklage. Beim Prozessauftag bekannte sich Manfred Kölly nicht schuldig: „Ich habe nur in wenigen Fällen die Kreuze auf ausdrücklichen Wunsch der Bürger gemacht. Das wurde von den Betreffenden mittels Unterschrift bestätigt.“ Er habe das als „Serviceleistung“ verstanden.