Rookie of the Year? Chase Young mit Top-Auftritt

Chase Young, Rooike Defensive End des Washington Football Teams, unterstrich beim Duell mit den San Francisco 49ers (siehe Video oben) seine Ambitionen auf den diesjährigen Defensive Rookie of the Year. Der zweite Pick des vergangenen Drafts bot eine unglaubliche defensive Leistung. Insgesamt gelangen ihm 6 Tackles (2 Tackles for loss), 1 Sack, 2 Quarterback-Hits, 1 Forced Fumble und ein Touchdown. Mit dieser Performance war er auch einer der Haupdarsteller beim 23:15-Erfolg seiner Mannschaft.