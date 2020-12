Alkolenker überschlug sich: Suchaktion ausgelöst

Mehrmals überschlagen hat sich ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Pkw in den frühen Morgenstunden am Sonntag in Kärnten. Der Lenker war stark alkoholisiert auf der Mölltaler Straße unterwegs, als der Unfall passierte. Ein Spaziergänger alarmierte die Rettungskräfte - sie mussten auch eine Suchaktion starten, weil der betrunkene Lenker sich nicht erinnern konnte, ob er Beifahrer hatte.