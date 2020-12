Eine „Momentaufnahme“ und kein Wundermittel

Mit Start der Massentests in OÖ hatten sich bis Freitagmittag mit 180.500 Personen erst 15 Prozent der Bevölkerung einen Time-Slot online geholt. Daher verdeutlichte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) erneut die Dringlichkeit zur Teilnahme. „Der Test tut nicht weh. Er dauert nicht lange. Aber er ist ein riesiger Beitrag in Richtung halbwegs vertrautes Weihnachten“, sagte der Landeshauptmann - er war schon in der Früh beim Test. Um die Teilnehmerzahl noch bis zum Testende am Montag, 14. Dezember zu erhöhen, appellierte er: „Gehen Sie auch testen, wenn sie nicht angemeldet sind.“