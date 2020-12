Massentests starten mit über 1000 Mitarbeitern

Während sich Freiwillige in der Stadt am Freitag, 11. und Samstag, 12. Dezember testen lassen können, beginnen die Tests in den Lungauer und Pinzgauer Gemeinden erst morgen, Samstag. Im Flachgau, Tennengau und Pongau wird am Sonntag getestet, in den Seniorenwohnhäusern am Montag. Die Testungen finden jeweils von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.