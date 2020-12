Massentests starten mit ungeraden Hausnummern

Am kommenden Wochenende starten flächendeckend die freiwilligen Massentests im Bundesland Salzburg. Aktuell laufen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren. In der Stadt Salzburg sind am Freitag, 11. Dezember, die Bewohner mit einer ungeraden Hausnummer zum Test aufgerufen und am Samstag, 12. Dezember, alle mit einer geraden Hausnummer. Am Land ist am 12. Dezember die Bevölkerung im Pinzgau und im Lungau an der Reihe und am Sonntag, 13. Dezember, die Bevölkerung im Flachgau, Tennengau und Pongau.