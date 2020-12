17.400 Euro Strafe für Braunauer Ex-Bezirkschef

Er verteidigte sich

Der ehemalige Behördenleiter erklärte sich in keinem der Anklagepunkte für schuldig und verteidigte sein Handeln. Was den Vorwurf des Amtsmissbrauchs angeht, versicherte er, „wissentlich nichts Unrechtes“ getan zu haben. So nahm er einem Alkolenker - entgegen den gesetzlichen Bestimmungen - nur den Pkw-Führerschein ab und nicht auch die Fahrerlaubnis für den Traktor. Auf Nachfrage beim Land habe er die Auskunft erhalten, dass er dies nicht müsse. Der damals zuständige Beamte aus Linz bestätigte vor Gericht, dass er Wojak diese Info gegeben habe, weil die Vorgehensweise Usus gewesen sei. Laut Staatsanwaltschaft widerspreche sie aber eindeutig einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes.