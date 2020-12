Beatrice Egli: „Für keinen ist diese Zeit einfach“

Die Maske allerdings habe neben dem Schutz vor Corona auch sonst ihr Gutes. „Mich sprechen deutlich weniger Menschen an, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt unterwegs bin. Denn man erkennt mich nicht mehr sofort. Außer ich beginne zu lachen. Dann erkennen mich die Menschen fast jedes Mal.“ Was sie allerdings nicht sonderlich stört. Stichwort Supermarkt: Sie kann sich gut vorstellen, ihrem Traummann genau dort zu begegnen. „Und dann würde ich zuerst in seinen Einkaufswagen schauen. Was da so drinliegt. Das sagt sehr viel über einen Menschen aus. Was kauft er ein? Wie lebt er? Ernährt er sich gesund? Spannend!“ Spricht’s und lacht! Ihr berühmtes Beatrice-Egli-Lachen. Wie schön, dass sie es sich bewahren konnte.