Beatrice Egli: „Ich will aus der Reihe tanzen“

Gerade jetzt will Schlager-Superstar Beatrice Egli mutig sein, erzählt sie im Wiener Hotel Bristol. In quietschbunten Couture-Kleidern von Austro-Designer Niko Niko würde es ihr noch mehr Spaß machen, ergänzt sie, als wir sie am Set des Shootings besuchen. „Nikos Kleider passen perfekt zu meinem Lied ,Bunt‘, ich habe sie auf Instagram entdeckt. Ich will aus der Reihe tanzen - genau jetzt in dieser eher düsteren Corona-Zeit, die mental fordert. Es tut gut, Farbe zu bekennen, aus dem Alltagsgrau rauszukommen. Bunt ist meine Welt, die mache ich mir, wie sie mir gefällt“, so die Pippi Langstrumpf des Schlagers.