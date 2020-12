Ein Jahr Warten auf eine Operation der Nase

Bis zu zwölf Monate beträgt bei den Barmherzigen Schwestern in Linz die Wartezeit auf die Entfernung von Nasenpolypen. Nur ein wenig kürzer müssen die Patienten auf diese Behandlung am Klinikum Wels-Grieskirchen warten. Auch bei der Behandlung des grauen Stars ist Geduld gefragt. Am längsten dauert es in Braunau, wo 44 Wochen gewartet werden muss. Am Salzkammergut-Klinikum sind es hingegen vier Wochen.