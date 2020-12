IKEA-Katalog erscheint 2021 zum letzten Mal

IKEA in Österreich auf Platz 3 der Möbelhändler

In der Corona-Pandemie hat IKEA seinen Online-Umsatz stark gesteigert, bei gleichzeitig monatelang geschlossenen Einrichtungshäusern. In Österreich beschäftigt IKEA rund 3200 Mitarbeiter in acht Einrichtungshäusern, zwei Logistikzentren und neun Abholstationen.