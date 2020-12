8468 Lehrer am Wochenende getestet

Gut organisiert gingen die Massentests für die Kärntner Pädagogen am Wochenende in acht Kasernen über die Bühne. Samstag wurden, wie berichtet, 6071 getestet. Sonntag folgten 2397 dem freiwilligen Aufruf. „Das Bundesheer konnte die Testoffensive in den Kasernen einwandfrei umsetzten. Die Soldaten sind freundlich und sehr engagiert, der Ablauf ist bestens organisiert“, so Landeshauptmann Peter Kaiser, der gemeinsam mit Militärkommandant Walter Gitschthaler und Pionier-Oberst Volkmar Ertl die Teststraße in der Villacher Rohr-Kaserne besuchte, und sich dort auch gleich testen ließ.