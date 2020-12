Vienna Caps gewannen Duell um ICE-Tabellenführung

Die Vienna Capitals haben den Siegeszug des HCB Südtirol gestoppt und die Tabellenführung in der ICE Hockey League übernommen! Dank eines starken Finishs mit zwei Treffern in den Schlussminuten gewannen die Wiener am Samstag das Schlagerspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter HCB Südtirol mit 3:2 und liegen nun mit drei Punkten Vorsprung auf die Südtiroler auf Platz eins.