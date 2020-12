Corona-Verstoß: Sperre für Bulgarien-Teammitglied

Ein Mitglied des bulgarischen Teams ist vom Biathlon-Weltverband (IBU) wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Richtlinien bestraft worden. Die betreffende Person, die beim laufenden Weltcup in Kontiolahti unerlaubten Kontakt zu zwei in Quarantäne befindlichen Mannschaftskollegen hatte, darf bis Ende Jänner nicht an IBU-Rennen teilnehmen.