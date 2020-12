Massentests: Kurz zieht positive Zwischenbilanz

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Freitagabend mit dem bisherigen Verlauf der Corona-Massentests zufrieden gezeigt. Dass es teils technische Probleme gab, habe ihn nicht überrascht, so der Regierungschef in der Sonder-ZiB des ORF angesichts der Dimension des Projekts. Es sei letztlich überall gelungen, die Tests so abzuwickeln, dass die Teilnehmer nicht beeinträchtigt gewesen seien.