Ansturm auf die Corona-Massentests am ersten Tag

Der Startschuss für die Massentests ist am Freitag in drei Bundesländern gefallen: Der Auftakt in Wien, Tirol und Vorarlberg lief geordnet, auch SPÖ-Chefin und Ärztin Pamela Rendi-Wagner half in der Wiener Messe mit. Zwar kam es - krone.at berichtete - zu Ausfällen der vom Bund bereitgestellten Software, dennoch strömten Zehntausende geduldige Menschen herbei, um sich einem Antigentest zu unterziehen. Die „Krone“ hat sich für Sie ein Bild gemacht.