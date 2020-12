Massentests: 76.197 Teilnehmer, 202 positiv

Der Andrang zum Corona-Massentest in Tirol war auch am frühen Freitagnachmittag nach wie vor „beträchtlich“. Alles sei „reibungslos“ verlaufen, erklärte der Projektleiter von „Tirol testet“, Elmar Rizzoli. Insgesamt nahmen am ersten Testtag in Tirol 76.197 Personen teil. 202 davon waren positiv. Das „nach wie vor fehlerhafte IT-System des Bundes“ werde auch am Wochenende nicht mehr zum Einsatz kommen.