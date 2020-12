Musik-Lernplattform aus Linz steht an den Reglern

„Fretello Studio“, steht am Türschild. Dahinter ist der Raum, in dem für die Musik-Lernplattform Video- und Ton-Aufnahmen gemacht werden - ein Ort mit Wohnzimmerflair. „Wir haben ihn mit den Mitarbeitern eingerichtet“, so Chef Florian Lettner, der für die Linzer aktuell einen Investor sucht.