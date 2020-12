Knieverletzung: ÖSV-Läuferin verpasst St. Moritz

Verletzungsbedingt wird Nina Ortlieb die beiden für das Wochenende geplanten Ski-Weltcup-Super-G der Damen in St. Moritz verpassen. Die Vorarlbergerin zog sich bei einem Trainingssturz in Obergurgl eine leichte Knieverletzung zu und muss pausieren, schon in Val d‘Isere will sie wieder mit dabei sein. Das plant auch Tamara Tippler, die nach einer Coronavirus-Infektion noch nicht einsatzfähig ist. Wie bekannt wurde, waren bereits vier ÖSV-Speedfahrerinnen an Covid-19 erkrankt.