So schnell ist die „Rakete aus Au“

Die Tatsache, dass sie nun witterungsbedingt um ihre Europacup-Premiere kommt, nimmt die Head-Pilotin gelassen: „Aufgeschoben ist sicherlich nicht aufgehoben! Die Rennen sollen am 16. und 17. Dezember nachgetragen werden - ich hoffe, dass ich dann dabei sein darf.“ Vorerst geht es für die Läuferin des WSV Au mit FIS-Rennen weiter. „Am Dienstag stehen zwei Slaloms am Pass Thurn an, danach stehen für mich in Hochfügen zwei Riesentorläufe am Plan“, verrät Vici.