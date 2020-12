Bühne frei für den „neuen Manuel Feller“

Nach seinem vor einem Jahr in den USA erlittenen (neuerlichen) Bandscheibenvorfall hat sich Feller viel Ruhe und Zeit gegeben, vieles überdacht. Heißt: viel Basisarbeit (Skitechnik), dazu neue Wege und neues Umfeld in den Bereichen Physiotherapie und Konditraining. Dass Feller die beiden Auftaktrennen in Sölden und Lech/Zürs ausgelassen hat, zeugt auch von seiner neu gewonnenen Geduld, Reife.