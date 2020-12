Weltcup-Feinschliff in der Lungauer Kältekammer

Aber der Feinschliff lässt sich derzeit schon gut am Petersbründllift in St. Michael holen. In der Lungauer „Kältekammer“ wurde kräftig Kunstschnee produziert, sodass eine feine Trainingspiste entstanden ist. Die nützten Österreichs letzte RTL-Weltcupgesamtsiegerin Eva-Maria Brem und Steffi Brunner wie einige andere schon am Mittwoch - und das ohne Liftbetrieb. Per Auto-Shuttleservice ging es jeweils zum Start. Der Lift wird erst am Donnerstag geöffnet - da werden dann weitere Athletinnen und Athleten erwartet. Trainieren können derzeit allerdings nur Spitzensportler.