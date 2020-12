Warnung vor großen Schnee- und Regenmengen

„Am meisten schneit es in den Tälern in Osttirol und in Oberkärnten (speziell im Lesachtal und im Oberen Mölltal) - hier sind von Freitag bis Montag etwa 70 bis 130 Zentimeter Neuschnee möglich. Aber auch in Vorarlberg und in Nordtirol sowie im Pinzgau, Pongau und Lungau kann es am Freitag und am Wochenende zeitweise stark schneien, mit Neuschneemengen zwischen 20 und 60 Zentimeter“, berichtete die ZAMG. Damit verbunden sind jedoch auch drohende Sperren von Straßen und Bahnlinien und auch Probleme hinsichtlich der Stromversorgung, so die Warnung.