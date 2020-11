Ehepaar verkaufte Fleisch aus Garage: Anzeige

Die Klagenfurter Polizei ist am Sonntag bei einem Fall von illegalem Lebensmittelverkauf eingeschritten. Ein 53-jähriger Mann und seine 43 Jahre alte Frau verkauften in ihrer Garage Fleisch an Kunden. Eine Streife rückte nach einer anonymen Anzeige aus, als die Beamten bei der Garage eintrafen, flüchteten acht Kunden in verschiedene Richtung.