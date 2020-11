Jugendliche nach Ausgangssperre draußen: Anzeige

Gegen 22 Uhr entdeckte die Polizei gestern, Freitag, fünf junge Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren - sie befanden sich im Bereich eines unbewohnten und baufälligen Anwesens in Eberndorf. Die Burschen gaben an, dass sie in das Gebäude eingestiegen waren und sich umschauen wollten. In der Nähe traf die Polizei außerdem zwei junge Frauen im Alter von 17 und 20 Jahren sowie einen 16-Jährigen an.