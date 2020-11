Lkw durchbrach auf Autobahn die Lärmschutzwand

Ein 30-jähriger rumänischer Staatsbürger fuhr am 26. November mit einem Sattelkraftfahrzeug am rechten Fahrstreifen der A8, Innkreisautobahn Richtung Passau. Aus ihm unerklärlichen Gründen kam er mit dem Schwerfahrzeug im Gemeindegebiet von Kematen am Innbach etwas zu weit nach rechts auf den Pannenstreifen. Dort kollidierte er mit einem wegen Motorproblemen abgestellten Sattelkraftfahrzeug, das von einem 59-jährigen türkischen Staatsbürger gelenkt wurde. Nach der seitlichen Kollision prallte der Rumäne gegen die rechte Leitschiene und durchbrach mit dem Führerhaus die Lärmschutzwand. Durch die Leitschiene wurde der Fahrzeugtank aufgerissen.